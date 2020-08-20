IBB'nin kültür sanat danışmanları belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'u dünya çapında bir kültür sanat kenti haline getirmek amacıyla oluşturduğu İstanbul Kültür Sanat Platformu'nun Danışma Kurulu'nu belirledi.
Yazar, oyuncu, sanat eleştirmeni, akademisyen ve sektörün önde gelen isimlerinden oluşan kurul üyeleri, 24 Ağustos 2020 tarihinde İBB Büyükşe- hir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilk kez bir araya gelecek.
KATILIMCI ANLAYIŞ
Platform, İstanbul'un kültür sanat yaşamını, alanın bütün bileşenleriy- le birlikte katılımcı yaklaşımla dü- şünmeyi; sorunlarını, önceliklerini, vizyonlarını sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlemeyi ve çö- zümler geliştirmeyi hedefliyor.
DANIŞMA KURULU
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan
İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk
Araştırmacı Rumeysa Kiger
İKSV Kültür Politikaları Çalışma Direktörü Özlem Ece
Yazar- sunucu Yekta Kopan
Akademisyen ve TV programcısı Levent Erden
Oyuncu Mert Fırat
Sanat eleştirmeni ve akademisyen Hasan Bülent Kahraman
Müzisyen Harun Tekin Tarihçi-yazar Saffet Emre Tonguç
Kaynak: Bültenler