IBB'nin kültür sanat danışmanları belli oldu
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IBB'nin kültür sanat danışmanları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'u dünya çapında bir kültür sanat kenti haline getirmek amacıyla oluşturduğu İstanbul Kültür Sanat Platformu'nun Danışma Kurulu'nu belirledi.

IBB'nin kültür sanat danışmanları belli oldu
20.08.2020 10:30 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:37

Yazar, oyuncu, sanat eleştirmeni, akademisyen ve sektörün önde gelen isimlerinden oluşan kurul üyeleri, 24 Ağustos 2020 tarihinde İBB Büyükşe- hir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilk kez bir araya gelecek.

KATILIMCI ANLAYIŞ

Platform, İstanbul'un kültür sanat yaşamını, alanın bütün bileşenleriy- le birlikte katılımcı yaklaşımla dü- şünmeyi; sorunlarını, önceliklerini, vizyonlarını sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlemeyi ve çö- zümler geliştirmeyi hedefliyor.

DANIŞMA KURULU

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan

İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk

Araştırmacı Rumeysa Kiger

İKSV Kültür Politikaları Çalışma Direktörü Özlem Ece

Yazar- sunucu Yekta Kopan

Akademisyen ve TV programcısı Levent Erden

Oyuncu Mert Fırat

Sanat eleştirmeni ve akademisyen Hasan Bülent Kahraman

Müzisyen Harun Tekin Tarihçi-yazar Saffet Emre Tonguç

Kaynak: Bültenler

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