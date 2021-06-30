İBB'nin gece yarısı yaptığı yol çalışması vatandaşların tepkisine neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İBB'nin gece yarısı yaptığı yol çalışması vatandaşların tepkisine neden oldu

İBB'nin gece yarısı yaptığı yol çalışması vatandaşların tepkisine neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) gece yarısı Küçükçekmece'de yaptığı asfalt yenileme ve onarma çalışması nedeniyle oluşan gürültüden rahatsız olan vatandaşlar, belediye çalışanlarına tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) gece yarısı Küçükçekmece'de yaptığı asfalt yenileme ve onarma çalışması nedeniyle oluşan gürültüden rahatsız olan vatandaşlar, belediye çalışanlarına tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yol bakım ve onarım ekipleri, dün gece saatlerinde Küçükçekmece'de yol bakım çalışması yaptı. Gecenin geç saatlerinde gerçekleştirilen çalışma nedeniyle gürültüden rahatsız olan vatandaşlar ise sokağa inerek belediye çalışanlarına tepki gösterdi.

Kendisini dikkate almayan belediye çalışanlarını şikayet edeceğini söyleyen mahalle sakini Zekai Özyurt, "Saat gecenin 1'i. Şikayette bulunacağım, Cumhuriyet Savcısı ve CİMER dahil. Tebliğ ediyorum, bildiriyorum. Amiriniz, müdürünüz kimse söyleyin. Bu saat itibariyle, saat gece 01.00'de çocuklar var, bebekler var ve herkes sabah işe gidecek. Güzel kardeşim duyuyor musun beni? " diye belediye çalışanlarına tepki gösterdi.

(Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş - Medeni Topaloğlu/İHA)

İBB'nin gece yarısı yaptığı yol çalışması vatandaşların tepkisine neden oldu
İBB'nin gece yarısı yaptığı yol çalışması vatandaşların tepkisine neden oldu
İBB'nin gece yarısı yaptığı yol çalışması vatandaşların tepkisine neden oldu
İBB'nin gece yarısı yaptığı yol çalışması vatandaşların tepkisine neden oldu
İBB'nin gece yarısı yaptığı yol çalışması vatandaşların tepkisine neden oldu
İBB'nin gece yarısı yaptığı yol çalışması vatandaşların tepkisine neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Müge Anlı Seda Sayan Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İBB'nin gece yarısı yaptığı yol çalışması vatandaşların tepkisine neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 10:21:55. #1.16#

title