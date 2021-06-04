İBB'den Arapgir'e destek
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İBB'den Arapgir'e destek

İBB'den Arapgir'e destek
Bültenler - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Arapgir Belediyesi'ne yeni çöp konteyneri desteği geldi.

İlçemize hizmetin zamanı olmaz diyen Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu" İlçemize destekler artarak sürüyor. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden evsel atıkların daha sağlıklı bir şekilde toplanabilmesi için ilçemizde ihtiyaç olan noktalar için yeni çöp konteynerleri geldi. Bu yardımların ilçemize ulaşmasını sağlayan başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Biz, birlikte kocaman bir aileyiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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