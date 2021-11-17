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İBB, Çocuk Hakları Gününde Şehrin Dört Bir Yanında Çocuklarla Buluşuyor

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İBB, Çocuk Hakları Gününde Şehrin Dört Bir Yanında Çocuklarla Buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, 1989 yılından itibaren kutlanan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne dikkat çekmek amacı ile bir dizi etkinlik düzenliyor.

Şile'den Fatih'e,şehrin iki yakasında yer alan kültür merkezlerinde, çocuklar ve ebeveynleri için gerçekleştirilecek etkinliklerde; çocuklar hem haklarını öğrenecek hem de tiyatro oyunları ve konserlerle eğlenceli zaman geçirecek.

"Çocukların Bedensel Söz Hakları", "Çocuk Hakları, " Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" ve "Çocuk İstismarları" konulu söyleşilerde katılımcılar; 'Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'de yer alan çocukların yaşam, sağlık, eğitim, oyun, barınma hakları ve fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi konularda uzmanlar tarafından bilgilendirilecek.

Çocukların ve ailelerinin ücretsiz olarak katılacağı, tiyatro oyunları ve konserlerin yer aldığı etkinlikler ise tüm güne yayılarak kültür merkezlerinde devam edecek.

İBB, bu yıl Dünya Çocuk Hakları Günü için tarihinde ilk kez bir festival de düzenliyor. İBB Şehir Tiyatrolarının 19, 20 ve 21 Kasım'da özel temalı atölyeler hazırlayacağı, oyun ve söyleşilerin gerçekleştirileceği festivalin ev sahipliğini, Müze Gazhane yapıyor.

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