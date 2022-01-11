İBB, Büyük Şairi Anıyor: "İyi ki Doğdun Nâzım Hikmet"

İBB Kültür Daire Başkanlığı'nın Nâzım Hikmet Sanat Vakfı işbirliği ile düzenlediği 15 Ocak 2022 Cumartesi akşamı Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek "İyi ki Doğdun Nâzım Hikmet" etkinliğinde; yapımcılığını Nâzım Hikmet Sanat Vakfı ve Bir Yudum İnsan Film'in, yönetmenliğini Nebil Özgentürk'ün üstlendiği "Nâzım 120 Yaşında" belgeselinin ilk gösterimi yapılacak.

Türk şiirini dünyaya tanıtan, şiirleri elliden fazla dile çevrilen; sevdayı, özlemi, direnci, özgürlüğü ve memleket sevgisini şiirleriyle buluşturan Nâzım'ın hayatından kesitlerin yer aldığı belgeselde, şairi Şahin Sancak canlandırıyor.

Belgesel gösterimin yanı sıra şair hakkında duygu ve düşüncelerini aktaran sanat ve edebiyat dünyasından birçok ismin yer aldığı "Ne Dediler" video gösteriminin yer aldığı etkinlikSerenad Bağcan'ın Ferhat Livaneli Orkestrası eşliğinde Nâzım şiirlerinden oluşan şarkıları seslendireceği konser ile son bulacak.

İstanbulluların ücretsiz olarak katılabileceği etkinlik programı ile ilgili ayrıntıları; @İBB Kültür Sanat Instagram, İBB Kültür Sanat Facebook,ibb_kultur Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet