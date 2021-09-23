Üniversitelerin açılmasının ardından, uzaktan eğitimin aksine daha masraflı olan yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından maddi kaynak arayan üniversite öğrencileri İbb burs başvurusu ne zaman? sorusunu aratmakta. Alabilecekleri burs ile ilgili araştırma yapan öğrenciler internette en çok İBB burs başvurusu şartları neler, burs miktarı ne kadar? İBB bursu ne zaman yatacak? İBB burs başvurusu ne zaman 2021? İBB burs başvurusu 2021 - 2022 ne zaman başlayacak? soruları oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği burs ile ilgili detaylar haberimizde.

İBB'DEN BURS İLE İLGİLİ AÇIKLAMA!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

"Sevgili İstanbullumuz,

2021 - 2022 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteğimiz devam edecektir.

"Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuru tarih aralığı önümüzdeki günlerde web sayfamız üzerinden duyurulacaktır.

Duyurunun ardından başvurularınızı yapabilirsiniz." Açıklaması yapıldı.

İBB "GENÇ ÜNİVERSİTELİ" EĞİTİM DESTEĞİ İÇİN TIKLAYIN!

İBB BURSU İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

TC vatandaşı olmak,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi,

Ön lisans veya lisans öğrencisi olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf/Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması.

İBB BURSU NE KADAR?

İBB'nin bu yıl vereceği bursun miktarı şu an için kesin değil, ancak İBB geçtiğimiz yıl öğrencilere öğrenci başı yıllık 3 bin 200 lira olacak şekilde,3 farklı ay içinde dağıtıldı.

İBB BURSUNA KİMLER BAŞVURU YAPAMAYACAK?

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

25 yaşından büyükler

Ücretli değişim programında bulunanlar

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

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