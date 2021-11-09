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İBB Başkanı İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ı ziyaret etti

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İBB Başkanı İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ı ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın'a sürpriz yaptı. Usta ismi evinde ziyaret eden İmamoğlu, Arkın'a sanatçı Tarık Tolunay'ın Haydarpaşa Panorama isimli eserini hediye etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ı evinde ziyaret etti.

"BUGÜN GÜNLERDEN CÜNEYT ARKIN"

84 yaşındaki Arkın ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, "Bugün günlerden Cüneyt Arkın" notunu düştü.

İBB Başkanı İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ı ziyaret etti

USTA OYUNCUYA HEDİYE VERDİ

İmamoğlu, usta oyuncu Arkın'a, sanatçı Tarık Tolunay'ın Haydarpaşa Panorama isimli eserini de hediye etti. Öte yandan buluşmadan fotoğraflar da paylaşıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ı ziyaret etti

İBB Başkanı İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ı ziyaret etti

İBB Başkanı İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ı ziyaret etti

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Servet Uzun
Servet Uzun
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