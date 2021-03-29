İBB Başkanı İmamoğlu'ndan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'ye ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına seçilen Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret etti. Edirnekapı Şehitliği'nde kendisine tepki gösteren gazi yakınıyla polemik yaşayan Ekrem İmamoğlu'na Kabaktepe, "Dün sırtını terör örgütüne yaslayan Pervin Buldan'la ağaç dikerseniz, bugün göğsünü teröristlere siper eden şehitlere gül bırakamazsınız" diyerek eleştirmişti.