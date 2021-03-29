İBB Başkanı İmamoğlu'ndan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'ye ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'ye ziyaret

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'ye ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına seçilen Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret etti. Edirnekapı Şehitliği'nde kendisine tepki gösteren gazi yakınıyla polemik yaşayan Ekrem İmamoğlu'na Kabaktepe, "Dün sırtını terör örgütüne yaslayan Pervin Buldan'la ağaç dikerseniz, bugün göğsünü teröristlere siper eden şehitlere gül bırakamazsınız" diyerek eleştirmişti.

İBB Başkanı İmamoğlu yeni görevini tebrik ettiği Kabaktepe'ye "Tarihte İstanbul Haritaları" kitabını hediye etti.

İmamoğlu, "AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret edip kendisine yeni görevinde başarılar diledim. İstanbul'un hayrına olacak tüm konularda herkesle diyalog içinde olmaktan memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, ziyarete ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'ye ziyaret

Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığında gerçekleşen ziyarette, Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ile İBB Sözcüsü Murat Ongun da yer aldı.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'ye ziyaret

İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRMİŞTİ

Osman Nuri Kabaktepe, Edirnekapı Şehitliği'nde kendisine tepki gösteren gazi yakınıyla polemik yaşayan Ekrem İmamoğlu'na sert cevap vermişti. Kabaktepe, "Dün sırtını terör örgütüne yaslayan Pervin Buldan'la ağaç dikerseniz, bugün göğsünü teröristlere siper eden şehitlere gül bırakamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Servet Uzun
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı Merve Boluğur
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Şenol Güneş Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'ye ziyaret - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 19:10:14. #1.15#
title