İBB Başkanı İmamoğlu'ndan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'ye ziyaret
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına seçilen Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret etti. Edirnekapı Şehitliği'nde kendisine tepki gösteren gazi yakınıyla polemik yaşayan Ekrem İmamoğlu'na Kabaktepe, "Dün sırtını terör örgütüne yaslayan Pervin Buldan'la ağaç dikerseniz, bugün göğsünü teröristlere siper eden şehitlere gül bırakamazsınız" diyerek eleştirmişti.
İBB Başkanı İmamoğlu yeni görevini tebrik ettiği Kabaktepe'ye "Tarihte İstanbul Haritaları" kitabını hediye etti.
İmamoğlu, "AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret edip kendisine yeni görevinde başarılar diledim. İstanbul'un hayrına olacak tüm konularda herkesle diyalog içinde olmaktan memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, ziyarete ilişkin fotoğrafları da paylaştı.
Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığında gerçekleşen ziyarette, Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ile İBB Sözcüsü Murat Ongun da yer aldı.
İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRMİŞTİ
Osman Nuri Kabaktepe, Edirnekapı Şehitliği'nde kendisine tepki gösteren gazi yakınıyla polemik yaşayan Ekrem İmamoğlu'na sert cevap vermişti. Kabaktepe, "Dün sırtını terör örgütüne yaslayan Pervin Buldan'la ağaç dikerseniz, bugün göğsünü teröristlere siper eden şehitlere gül bırakamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.