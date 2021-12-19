İBB Başkanı İmamoğlu, Kırıkkale'de partililere buluştu

KIRIKKALE (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kırıkkale'de partililerle bir araya geldi.

Kayseri'de düzenlenen "Belediye Başkanları Çalıştayı"nın ardından Ankara'ya dönerken Kırıkkale'ye uğrayan İmamoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda partililerle buluştu.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkenin siyasi bir sorunu olduğunu öne sürdü.

Türkiye'nin geleceğine hazırlık yapan Millet İttifakı olduğunu aktaran İmamoğlu, "Gecesiyle, gündüzüyle, bütün kadrolarıyla, genel başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla ülkemizin her sorununu çözmeye hazır Millet İttifakı var. Bu birlik ve beraberlikle hep birlikte kazanacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından vatandaşlarla öz çekim yapan İmamoğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

Programa, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, İYİ Parti İl Başkanı Bülent Şükrü Altınışık ve partililer katıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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