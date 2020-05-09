İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı
09.05.2020 22:39 | Son Güncelleme: 09.05.2020 22:43

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten bu yana geçen sürede yaptıklarını anlatan bir video paylaştı. İmamoğlu, videoda "Kim yaptı?" sorusuna karşılık tüm bunların 16 milyon İstanbulluyla birlikte yapıldığını belirtti.

27 Haziran 2019'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından bir video paylaştı.

"KİM YAPTI BUNU BİLİYOR MUSUN"

İmamoğlu'nun paylaştığı videoda, 10 aylık sürede gerçekleştirilen projelerle ilgili bilgiler yer aldı. Videonun sonunda ise "Kim yaptı biliyor musun? Tabi ki sen yaptın. Arkadaşın yaptı, komşun yaptı. 16 milyon İstanbullu yaptı. Birlikte yaptık ve birlikte daha çok şey yapacağız" ifadeleri yer aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı

Güncel Manşet

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