İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten bu yana geçen sürede yaptıklarını anlatan bir video paylaştı. İmamoğlu, videoda "Kim yaptı?" sorusuna karşılık tüm bunların 16 milyon İstanbulluyla birlikte yapıldığını belirtti.