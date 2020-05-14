İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi ORC Araştırma Şirketi son 1 yılda en başarılı bulunan büyükşehir belediye başkanlarının araştırma sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara göre; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 62,7 ile zirvede yer alırken İmamoğlu, ilk 10 ismin yer aldığı listeye giremedi.

Türkiye'de yapılan yerel seçimlerin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti. ORC Araştırma, geride kalan sürede büyükşehir belediye başkanlarının başarısına dair bir araştırma yaptı. Araştırma kapsamında en başarılı 10 büyükşehir belediye başkanı belirlendi. ZİRVEDE FATMA ŞAHİN YER ALDI Ankete göre son 1 yılın en başarılı belediye başkanı, yüzde 62,7 ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu. Anketin sonuçlarına göre ikinci sırayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, üçüncü sırayı ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün aldı. İMAMOĞLU LİSTEDE YOK Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sıralamada beşinci olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu listede yer almadı.