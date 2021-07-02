İBB, 2021 yılı plaj sezonunda 618 cankurtaran personeli ile hizmet veriyor
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İBB, 2021 yılı plaj sezonunda 618 cankurtaran personeli ile hizmet veriyor

İBB, 2021 yılı plaj sezonunda 618 cankurtaran personeli ile hizmet veriyor
Bültenler - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları, bu sene 49 adet jet-ski, dört adet kurtarma botu, iki adet drone (insansız hava aracı), 18 adet ATV aracı ile geniş ve kapsamlı bir ekipmana sahip. 618 cankurtaran aynı zamanda 245 adet gözetleme kulesinde nöbet tutuyor.

HALK TABELALAR EŞLİĞİNDE BİLGİLENDİRİLECEK

Hizmet verilen 49 plajın tamamında plaj kurallarına ve tehlikelere ait bilgilendirme amaçlı tabelalar yer alıyor. Plajlarda denize girilebilecek güvenli bölgeler emniyet bariyerleri ile çevrilerek halkın güvenli bölgelerde denize girmesi için yönlendirme yapılıyor.

İBB PLAJLARINDA GÜNÜBİRLİK TATİL

İBB, 24 Mayıs 2021'de başlattığı cankurtaran görevini plaj hizmeti verdiği noktalar dışında da üstleniyor. İstanbullunun güveni için deniz sezonu boyunca nöbette olan İBB, şu günübirlik tatil yapma imkanı sunuyor:

Menekşe Plajı: Küçükçekmece Gölü yanında bulunan ve ücretsiz hizmet verilen Menekşe Plajı, 630 metrelik sahil şeridine sahip.

Güneş Plajı: Florya Tren İstasyonu karşısında yer alan ve yaz aylarında İstanbullular için serin bir tatil köşesi olan 840 metre uzunluğundaki Güneş Plajı'nda, iki bölüm halinde hizmet veriliyor.

Caddebostan Plajları: Caddebostan Plajları, semt sahilinde belediyeye ait toplam 1.000 metre uzunluğunda 3 ayrı plaj olarak uzanıyor.

Kısırkaya Plajı: İBB'nin bu yıl soyunma kabini, duş ve tuvalet altyapısı kurduğu plajın 1 kilometrelik sahil şeridi bulunuyor.

Karaburun ve Yeniköy Plajları: İBB'nin soyunma kabini duş ve tuvalet altyapısı kurduğu birbirine bitişik Karaburun ve Yeniköy plajlarının, yaklaşık 3 kilometrelik kıyı şeridi bulunuyor.

Semizkum Plajı: İBB, Silivri'de bulunan Semizkum Plajı'na da soyunma kabini duş ve tuvalet alanları kazandırdı. Semizkum'un 3 kilometre uzunluğunda plajı bulunuyor.

Çatalca Yalıköy Plajı: Günübirlik ziyaretçiler için soyunma kabini duş ve tuvalet altyapısı kurulan bir başka alan da 1 kilometre kıyı şeridi uzunluğuna sahip Yalıköy Plajı.

Kaynak: Bültenler

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