İAÜ, Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Belgelendirme Programı'nı tamamladı

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) COVID-19 pandemisinin ilk dönemlerinden itibaren aldığı önlemler çerçevesinde Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Belgelendirme Programını başarıyla tamamladığını açıkladı.

İstanbul Aydın Üniversitesi, COVID-19 pandemisinin başından bu yana aldığı tedbirlerle, "Güvenli Kampüs" belgesi almaya hak kazandı.

TEDBİRLER TİTİZLİKLE UYGULANDI

"Her şeyin başı sağlık" ilkesiyle yola çıkan İAÜ, COVID-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında yükseköğretim kurumlarının yerleşkelerinde sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesine yönelik tedbirlere, pandeminin ortaya çıktığı ilk günden itibaren titizlikle riayet ederek tüm paydaşlarının sağlığını güvence altına almak amacı ile "Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi" için Türk Standartları Enstitüsüne (TSE) başvuru yaptı. TSE tarafından 27-28 Ocak 2022 tarihleri arasında kampüste yapılan değerlendirmeler sonucunda İAÜ "Güvenli Kampüs" unvanını aldı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel