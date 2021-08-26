I Am Fish çıkış tarihi belli oldu!

Curve Digital'in yaklaşan macera oyunu I Am Fish'in Xbox Series, Xbox One ve PC (Steam, Microsoft Store) için çıkış tarihi duyuruldu.

Yayıncı Curve Digital ve geliştirici Bossa Studios, Am Fish'in Xbox Series, Xbox One ve PC için )(Steam, Microsoft Store) üzerinden 16 Eylül'de çıkış yapacağını duyurdu.

I Am Fish, evlerinden zorla koparılan, evcil hayvan dükkanında bir akvaryumdaki dört cesur balığın fizik tabanlı, etkileyici bir macerasıdır. Özgürlük ve bir araya gelmek için yüzün, uçun, yuvarlanın ve ilerleyip açık okyanusa ulaşmaya çabalayacaksınız.

I Am Fish, 16 Eylül'de Xbox Series, Xbox One ve Steam ve Microsoft Store üzerinden PC için çıkış yapacak.

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I AM FISH DUYURU FRAGMANI

I Am Fish, evlerinden zorla koparılan, evcil hayvan dükkanında bir akvaryum içindeki dört cesur balık arkadaşın fizik tabanlı, etkileyici bir macerasıdır. Özgürlük ve tekrar bir araya gelmek için, oyun boyunca onlar yüzerken, uçarken, yuvarlanırken ve dişleyerek ilerlerken onlara katılın ve Barnardshire'ın her köşesinden (İngiltere'nin en küçük ilçesi) açık okyanusa ulaşma çabalarına eşlik edin.