Sosyal medyadan Peygamberimize çirkin sözler sarf eden Yakup Deniz'e soruşturma
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Sosyal medyadan Peygamberimize çirkin sözler sarf eden Yakup Deniz'e soruşturma

25.01.2021 22:59 | Son Güncelleme: 25.01.2021 23:32
Sosyal medyadan Peygamberimize çirkin sözler sarf eden Yakup Deniz'e soruşturma

Sosyal medya platformu üzerinden Hazreti peygamberimize yönelik çirkin sözler sarf ettiği belirlenen, 'Yakup Deniz' isimli kullanıcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile Hz. Muhammed'e hakaretlerde bulunduğu iddia edilen Yakup Deniz hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Yakup Deniz isimli kullanıcının YouTube sosyal paylaşım sitesindeki 22/01/2021 tarihli video içeriğinde peygamberimize karşı kullandığı hakaret içerikli sözler nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
CİMBOMLU: cezasi, IDAM.
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