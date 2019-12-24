Hz. Mevlana Sincan'da anıldı
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Hz. Mevlana Sincan'da anıldı

Sincan Belediyesi, vefatının 746. yılında büyük İslam alimi ve mutasavvıf Hz. Mevlana'yı görkemli bir törenle andı.

24.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:13
Hz. Mevlana Sincan'da anıldı

, vefatının 746. yılında büyük İslam alimi ve mutasavvıf Hz. Mevlana'yı görkemli bir törenle andı.


Sevgi ve barışın sembolü büyük düşünür , 746. vuslat yıl dönümünde Sincan'da anlamlı bir törenle anıldı. Lale Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.


Mevlana'nın vuslata erişini simgeleyen Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Lale Konferans Salonu'ndaki programa; AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun da katıldı. Maneviyatın doruğa çıktığı anma töreninde, semazenlerin sema gösterisi Sincan halkı tarafından ilgiyle izlendi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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