Huzurevi sakinlerine sema gösterisi

09.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:11

İnegöl Belediyesi şehrin içinde yaşayan her kesimden insanın ihtiyaçlarına yönelik kaliteli hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda Huzurevi Müdürlüğü bünyesinde her geçen gün birbirinden anlamlı etkinlikler düzenleniyor. Huzurevi sakinlerine pikniklerden, manevi eğitimlere, konserlerden öğrencilerle buluşarak yapılmış organizasyonlara, hayatın rutin akışında var olan tüm güzelliklerden faydalanma imkanı sunuluyor. Bu etkinliklerden biri de geçtiğimiz gün gerçekleşti. Mevlana Haftası olması dolayısıyla 100. Yıl İlkokulu 3-A Sınıfı öğretmeni Tülay Öncü ve öğrencilerinin katıldığı programa okul müdürü Serdar Yücel de destek verdi. Öğrencilerin yaptığı sema gösterisi huzurevi sakinlerini mest etti. Çocukların gösterisini hayranlıkla izleyen yaşlılar, ardından öğrencilerin kendileri için hazırladıkları sürpriz hediyeleri aldılar. Etkinlikte kuşakların birbirini anlayıp birlikte kaliteli zaman geçirmeleri sağlanırken, aynı zamanda değerli oldukları ve paylaşmanın güzelliğine vurgu yapıldı.

NESİLLERİ BULUŞTURMAK

Huzurevi sakinleri için düzenlenen etkinliklerden ve Huzurevi Müdürlüğü'nün çalışmalarından memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Alper Taban; "Merkezine insanı alan tüm hizmetler değerlidir. Biz bu şehrin her kesimden insanı için daha iyisini sunmak adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Özellikle nesilleri buluşturmak ve büyüklerimizin hayatlarına manevi dokunuşlar bırakarak tatmadıkları mutlulukları yaşatmak, hepimizi ziyadesiyle memnun ediyor. Bu anlamda büyüklerimiz için hayatımızın içinde koca bir yer açmalıyız. Bereket büyüklerle beraberdir sözünü hatırlamakta fayda görüyorum. Bu anlamda emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler