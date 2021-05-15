Huzurevi sakinleri bayramda unutulmadı

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, huzurevi sakinlerini yalnız bırakmayarak, Ramazan Bayramlarını kutladı.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, huzurevi sakinlerini yalnız bırakmayarak, Ramazan Bayramlarını kutladı.

Özer ve Adana Huzurevi Müdürü Serdar Güneş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın selamları ile huzurevlerimizi gezerek bayramlaşıp yaşlılarımızla birebir görüştüler.

Özer, "Yaşlı çınarlarımız ile sohbetimde evlerinde gibi hissettiklerini, çalışanları kendi evlatları gibi gördüklerini söylediler, mutluluklarını bizzat hissettim, biz devletin şefkat ve merhamet yüzüyüz. Aynı zamanda gören gözü tutan eli, gülümseyen yüzüyüz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı