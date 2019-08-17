17.08.2019 12:24

Huzur ve güven, Mardin'i turizm çekim merkezine dönüştürdü

Türkiye'nin kültür ve inanç turizminin önemli merkezlerinden Mardin, terörün bitme noktasına getirilmesiyle turizm çekim merkezi haline geldi. Huzur ve güven ortamının hakim olduğu kente gelen turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 25 artış yaşandı. Bayram tatili boyunca otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı Mardin'e gelen bazı ziyaretçiler ise çevre illerde konaklamak zorunda kaldı.

Camileri, medreseleri, kiliseleri, manastırları, çarşıları ve konaklarıyla binlerce yıl geçmişe sahip Mardin, turizmde yakaladığı ivmeyi bayram tatilinde de sürdürdü. Geçen yıl günübirlik gelen ziyaretçilerle 3 milyon turiste ev sahipliği yapan tarihi kentteki otel ve konaklama tesisleri bayram boyunca tam doluluk oranıyla çalıştı. Farklı etnik ve dini yapıların binlerce yıldır birlikte yaşadığı ve birçok medeniyetin izlerini bünyesinde barındıran Mardin, son yıllarda sağlan huzur ve güven ortamıyla yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Camileri, medreseleri, kiliseleri, manastırları, çarşıları ve konaklarıyla binlerce yıl geçmişe sahip Mardin, terörün bitme noktasına getirilmesiyle turizm çekim merkezi haline geldi. Dara Antik Kenti, Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı gibi tarihi ve kültürel mekanları turistlerin ilgiyle gezdikleri yerlerin başında yer alıyor.

'MARDİN, TURİZMDE ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR'

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör, geçen yıl 3 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını, bu yıl ise geçen yıla oranla yüzde 25 artış yaşandı söyledi. Güngör, Mardin, turizmde altın çağını yaşıyor. Ziyaretçi sayısında yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artış var. Mardin dillerin ve dinlerin kardeşliğine damga vurmuş bir şehir. Birlikte yaşamın en güzel örneği burada yaşanıyor. Mardin'de otellerde doluluk oranımız çok iyi. Bayram tatili dolayısıyla zaten önceden rezervasyonlarımız dolmuştu. Bayram boyunca tam doluluk oranıyla çalıştık. Bölgemizde huzur ve güvenliğin sağlanması ile adeta çekim merkezi haline geldi. Bayram tatili de eklenince talep daha da yükseldi. Yapılan anketlerde her 10 kişiden 7'si Mardin'e gelmek istiyor. Bütün misafirlerimizi Mardin'de ağırlamaktan mutlu olacağız dedi.

KASIMİYE MEDRESESİ'Nİ BAYRAM TATİLİNDE GÜNDE 5 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Misafirlerin ziyaret ettiği yapıların başında gelen tarihi Kasımiye Medresesi görevlisi Hazbi Bulut ise bayram tatilinin başlamasıyla yoğun bir turist hareketliliği yaşadıklarını ve bu hareketliliğin bayram sürecince devam ettiğini söyledi. Son yılların en bereketli bayramını geçirdiklerini anlatan Bulut, Tatil boyunca günde en az 5 bin yerli ve yabancı turist ağırladık. Çoğu zaman sırayla ziyaretçilerimizi alıyor ve bazen de izdiham bile oluşuyordu. Sabah erken saatlerde başlayan ziyaretler geç saatlere kadar sürüyor. Mardin'e gelen mutlaka 800 yıllık ve içinde kardeş kanının izi olduğuna inanılan Kasımiye Medresesi'ni görmeden de gitmiyor diye konuştu.

Bayram tatilini ilk defa geldiği Mardin'de geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Melisa Çökmez, medreselerden, manastırlara camilerden kiliselere kadar birçok yapıyı gezme fırsatı bulduklarını ifade ederek, şunları söyledi

Medrese olsun, manastır olsun, eski yapılar çok güzel, tavsiye edeceğim arkadaşlarıma. Medreseleri, sokakları, çarşıları çok otantik ve güzel, ilgi çekiyor. Bizi büyüledi, çok güzel bir şehir. Özellikle geceleri çok güzel oluyor, rengi, görüntüsü, sokak ışıklandırması çok güzel. Beklentilerimizi daha fazla karşıladı, bu kadar beklemiyorduk. Umarım buradaki huzur böyle devam eder.

'EYLÜL VE EKİM AYI REZERVASYONLARIMIZ DOLDU'

Otel işletmecisi Esra Şirin de şehre gelen yerli ve yabancı turistleri Mardin misafirperverliğiyle gelenek ve görenekler çerçevesinde ağırladıklarını söyledi. Kurban Bayramı nedeniyle bir ay önce rezervasyonları aldıklarını anlatan Şirin, Bayramdan bir ay önce rezervasyonlarımız dolmuştu. 3 aylık yaz döneminde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle turist sayısında azalma yaşanıyordu ama bu yazın Kurban Bayramı'nın da etkisi ile Mardin bereketi yaşadı. Şimdiden Eylül ve Ekim ayı rezervasyonlarımız doldu. Bütün otellerimiz dolsun esnafımız da kazansın istiyoruz. Bayram beklentilerimizi karşıladı sadece otellerin değil Mardin esnafının çevre il ve ilçelerin de bence beklentilerini karşıladı. En önemlisi artık sezonu Nisan Mayıs, Eylül Ekim ayları değil artık sezonumuz 8 aya yayıldı. Odalarımız 15- 20 gün öncesinden doluyor. Bu hareketliliğin bir yıla yayılmasını arzu ediyoruz diye konuştu.

Turistlerin tarihi kente olan yoğun ilgisi karşısında esnafın da yüzü güldü. Kentin tarihi yapısı ve dokusuyla zamanın canlı bir şahidi olduğunu söyleyen turistler, Mardin'i gezip görmenin bir ayrıcalık olduğuna dikkat çekiyor.

Kaynak: DHA