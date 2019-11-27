Hüyüklü eğitimciler Akşehir'de kimsesiz çocuklarla buluştu

27.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:25

Konya'nın Hüyük ilçesinde görev yapan eğitimciler, Akşehir ilçesinde bulunan Nasrettin Hoca Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla bir araya geldi.



Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, Hüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdoğan Maden ve beraberindeki eğitimciler, Akşehir ilçesinde bulunan Nasrettin Hoca Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, ziyaret ettikleri sevgi evlerinde kalan çocuklara Hüyük Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçe merkezi ve bağlı dış mahallelerde açılan kurslarda kursiyerler tarafından el emeği, göz nuru dökerek üretilen oyuncak bebekler ve çeşitli oyuncak figürlerini içeren hediyeler verdiklerini belirtti.



Bu ziyareti sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirdiklerini belirten Ünal, "Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz ve kursiyerlerimizle hep birlikte istişare ederek böyle bir ziyareti gerçekleştirmek istedik. Kimsesiz çocuklarımızı sevindirme fikri ön plana çıkınca aldığımız kararı uygulamaya koyduk. Akşehir ilçemizde bulunan dezavantajlı çocuklarımızın yaşam sürdüğü Nasrettin Hoca Çocuk Evlerini eğitimciler olarak ziyaret ettik ve yanımızda götürdüğümüz hediyelerimizle onları sevindirebildiysek ne mutlu bizlere. Tüm ekibimize, kursiyerlerimize, emeği geçenlere ve Akşehir'e ulaşımda tahsis ettiği araçla belediye olarak desteklerini esirgemeyen İlçe Belediye Başkanımız Mehmet Çiğdem beye de teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın gözündeki o sevinç ve mutluluk gerçekten her şeye değerdi. Bu tip sosyal projelerle bundan sonra da çeşitli kurumları ziyaret edip sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA