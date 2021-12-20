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Hüyük'te sokak hayvanları besleniyor

Hüyük'te sokak hayvanları besleniyor
AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Hüyük ilçesinde kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından beyaz örtü nedeniyle açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalan sokak hayvanları için belediye ekipleri seferber oldu.

Hüyük ilçesinde kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından beyaz örtü nedeniyle açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalan sokak hayvanları için belediye ekipleri seferber oldu.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in talimatıyla harekete geçen Belediye ekipleri, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları için ilçe merkezi ve dış mahallelerde uygun alanlara yem bırakıldı.

Ekipler, yolda ve açık alanda karşılaştıkları sokak hayvanlarını ekmek parçaları bırakarak besledi.

Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçeye bereket getiren kar yağışının ardından dilsiz dostları da unutmadıklarını belirterek, yürütülen yemleme ve yiyecek bırakma çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Hüyük'te sokak hayvanları besleniyor

Hüyük'te sokak hayvanları besleniyor

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AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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