Hüyük'te sanatçılara ait kerpiç evlerin damlarındaki kar küreme mesaisi sürüyor - Haberler
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Hüyük'te sanatçılara ait kerpiç evlerin damlarındaki kar küreme mesaisi sürüyor

Hüyük'te sanatçılara ait kerpiç evlerin damlarındaki kar küreme mesaisi sürüyor
AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Hüyük ilçesindeki sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü'nde toprak damlarda biriken karları temizleme çalışması devam ediyor.

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesindeki sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü'nde toprak damlarda biriken karları temizleme çalışması devam ediyor.

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte yağan karın ardından beyaz görüntüye bürünen Sonsuz Şükran Köyü'nde, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte erimeye yüz tutan karların toprak damlarından evlere akıntı yapmaması için çalışmalar yürütülüyor.

Köyün görevlileri kerpiç evlerin karla kaplı damlarına çıkarak biriken karları küreklerle temizliyor.

Sonsuz Şükran Köyü'nün Sorumlusu Mustafa Akyüz, yaptığı açıklamada, "Kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından evlerde başlattığımız kar küreme çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları hava şartları müsaade ettiği sürece de sürdüreceğiz. Özellikle güneşin kendisini hissettirdiği öğlen saatlerinde mesaimiz daha da hız kazanıyor."ifadesini kullandı.

Hüyük'te sanatçılara ait kerpiç evlerin damlarındaki kar küreme mesaisi sürüyor

Hüyük'te sanatçılara ait kerpiç evlerin damlarındaki kar küreme mesaisi sürüyor

Hüyük'te sanatçılara ait kerpiç evlerin damlarındaki kar küreme mesaisi sürüyor

Hüyük'te sanatçılara ait kerpiç evlerin damlarındaki kar küreme mesaisi sürüyor

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AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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