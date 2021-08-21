"Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu'nun mezarı yenilendi
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"Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu'nun mezarı yenilendi

'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu'nun mezarı yenilendi
Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel

"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun mezarının yenilenmesi nedeniyle tören düzenlendi.

"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun mezarının yenilenmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki törene, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, Seyfi Dursunoğlu'nun yeğeni Güliz Dursunoğlu ile bazı vatandaşlar katıldı.

Prof. Dr. Yüksel, Dursunoğlu'nun her zaman hatırlanacak biri olduğunu dile getirdi.

Törende, katılanlara lokma dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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