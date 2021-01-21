Husumetlisini tabanca ile vurarak yaraladı
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Husumetlisini tabanca ile vurarak yaraladı

21.01.2021 18:20 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:25
Husumetlisini tabanca ile vurarak yaraladı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Doğan K., aralarında husumet bulunan Resul B.'yi evinin önünde tabanca ile vurduktan sonra kaçtı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Doğan K., aralarında husumet bulunan Resul B.'yi evinin  önünde tabanca ile vurduktan sonra kaçtı. Polisin yakaladığı Doğan K. gözaltına alınırken yaralı Resul B.'nin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

 Olay, akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi Cevizli Sokak üzerinde meydana geldi. Doğan K., iddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan komşusu Resul B.'ye  evinden çıktığı sırada tabanca ile ateş açtı. Vücuduna bir kurşun isabet eden Resul B., yakınları tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Resul B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis silahlı saldırıdan sonra kaçan Doğan K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 


Husumetlisini tabanca ile vurarak yaraladı
Husumetlisini tabanca ile vurarak yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur KAYA

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