Husumetlilerinin iş yerini basan şehir magandası, ''Kafama sık'' diyerek polise saldırdı

Esenyurt'ta dün gece bir grup, iddiaya göre aralarında husumet olan şahıslara ait iş yerini sopalarla bastı. Olay yerine gelen polise de zorluk çıkaran grup, taş ve sopalarla taşkınlık çıkardı. Arada kalan polis ekipleri havaya ateş açarak grubu dağıtmak isterken, içlerinden biri "Kafama sık" demesi ise şaşkınlık yarattı.