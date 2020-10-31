Husumetlilerin buluşmasında pompalı tüfek konuştu! Tam arabaya binerken vurdular
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Husumetlilerin buluşmasında pompalı tüfek konuştu! Tam arabaya binerken vurdular

31.10.2020 08:37 | Son Güncelleme: 31.10.2020 09:27

Bursa'da husumetli olduğu 4-5 kişi ile buluşan A.E.S., pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Bacağından vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı, olay yerinden kaçan 4 kişi aranıyor.

Merkez Nilüfer ilçesi Fethiye mahallesinde gece 02.00 sıralarında meydana gelen olayda A.E.S., husumetli olduğu 4-5 kişi ile buluştu. Bir süre sonra A.E.S ve kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gruptan bir kişi otomobiline binerken A.E.S'nin bacağına pompalı tüfek ile ateş etti. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Husumetlilerin buluşmasında pompalı tüfek konuştu! Tam arabaya binerken vurdular

4 KİŞİ ARANIYOR

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından A.E.S., Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise yapılan araştırmanın ardından olay yerinden uzaklaşan 4 kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Husumetlilerin buluşmasında pompalı tüfek konuştu! Tam arabaya binerken vurdular
Husumetlilerin buluşmasında pompalı tüfek konuştu! Tam arabaya binerken vurdular
Husumetlilerin buluşmasında pompalı tüfek konuştu! Tam arabaya binerken vurdular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN

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