Husumetli olduğu eski arkadaşına kurşun yağdırdı 1 yaralı

15.08.2019 07:28

BURSA'da husumetli olduğu arkadaşı Haydar Yıldırım ile sorunlarını konuşmak için randevulaşan Mehmet B. eski dostuna kurşun yağdırdı. Kurşunlarının hedefi olan Yıldırım bacağından yaralandı, saldırgan ise kayıplara karıştı.

Olay, gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Hacı İlyas Mahallesi'nde yaşandı. Haydar Yıldırım, aralarında önceden husumet bulunan arkadaşı Mehmet B. ile sorunlarını konuşmak için randevulaştı. Aracıyla Erikli Bahçe sokağa gelen Yıldırım, bir süre Mehmet B.'yi bekledi. Eski arkadaşının geldiğini gören Haydar Yıldırım, konuşmak için araçtan indiği sırada Mehmet B., yanındaki tabancayı çıkararak Yıldırım'a ateş açtı. Kurşunlardan biri ayağına isabet eden Yıldırım, acı içinde yere yığılırken, Mehmet B. ise geldiği araçla kaçtı. Olayı gören, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yıldırım, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, çevredeki boş kovanları toplayıp incelerken, Yıldırım'ın aracında ise 4 adet mermi izi tespit edildi. Ekipler, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak, saldırgan Mehmet B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA