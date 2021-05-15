Husumetli aileler bayramı dinlemedi
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Husumetli aileler bayramı dinlemedi

Husumetli aileler bayramı dinlemedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 50 yaşındaki Cemal Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 50 yaşındaki Cemal Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 2 ay önce Çermik ilçesine bağlı Aynalı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Aydın ve Ekinci aileleri arasında silahlı kavga çıkmış, olayda Kemal Ekinci hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralanmıştı. Bugün ise husumetli ailelerden Cemal Aydın eski Sinek Köprüsünde yürüyüş yaparken henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan Cemal Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan veya saldırganlar olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldığı belirtildi.

İddiaya göre, Cemal Aydın'ın arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu aile fertleri tarafından silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. - DİYARBAKIR

Husumetli aileler bayramı dinlemedi
Husumetli aileler bayramı dinlemedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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