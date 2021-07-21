Hüsnü Çoban diziden ayrıldı mı? Arka Sokaklar Hüsnü komiser diziden ayrılıyor mu?

Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı dizisinde Hüsnü karakterine başarılı isim Özgür Ozan hayat veriyor. Peki, Hüsnü Çoban diziden ayrıldı mı? Arka Sokaklar Hüsnü komiser diziden ayrılıyor mu?

Türk yapımı televizyon dizisi Arka Sokaklar, 15 yıldır kesintisiz yayımlanmakta. Hüsnü Çoban diziden ayrıldı mı? Arka Sokaklar Hüsnü komiser diziden ayrılıyor mu?

HÜSNÜ ÇOBAN DİZİDEN AYRILDI MI?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da yeni sezonda Özgür Ozan (Hüsnü Çoban) olmayacak. Deneyimli oyuncunun yerini doldurmak için harekete geçen yapım ekibi İsmail Demirci ile irtibata geçti. Tekrarları bile izlenme rekorları kıran Arka Sokaklar dizisinin sezon finali yapması ile beraber yaprak dökümü de başlamıştı. Dizinin sevilen karakterlerinden Hüsnü Çoban'ın çocuklarını canlandıran isimlerle beraber sezon finalinde diziden tamamen ayrılmasıyla büyük bir boşluk oluştu. Bu boşluğu doldurmak ve yeni sezona da iddialı girmek için kolları sıvayan yapım ekibi Hüsnü Çoban'ın yerini başarılı oyuncu İsmail Demirci ile doldurmayı planlıyor. Demirci ile irtibata geçen yapım ekibinin görüşmeleri kısa sürede neticelendirmesi bekleniyor.