Hüseyin Yücel kimdir? Hüseyin Yücel kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yücel eşi kim?
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Hüseyin Yücel kimdir? Hüseyin Yücel kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yücel eşi kim?

Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı olan Hüseyin Yücel hayatı merak ediliyor. Diğer yandan Hüseyin Yücel serveti de araştırılanlar arasında bulunuyor. Hüseyin Yücel biyografisi, hayatı...

Hüseyin Yücel kimdir? Hüseyin Yücel kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yücel eşi kim?
21.09.2020 14:38 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:41

Hüseyin Yücel eşi ve kızı kim? Yücel, 1982 yılında İstanbul'da doğdu ve Saint Benoit Lisesi ile Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Ekonomi ve İşletme bölümlerinde eğitim gördü. 2005 yılında Türkiye'ye dönen Hüseyin Yücel, aile şirketlerinde görev almaya başladı. İşte, detaylar...

HÜSEYİN YÜCEL KİMDİR?

Yücel, aslen Giresunlu'dur ve 11 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoit Lisesi'nin ardından Fransa'ya giderek Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Ekonomi ve İşletme bölümlerinde lisans eğitimini tamamladı.

Üniversiteden 2005 yılında mezun olduktan sonra Türkiye'ye dönen Yücel, aile şirketlerinde çeşitli bölümlerde farklı görevlerde bulundu. 2011 yılında ise Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okullarının İcra Kurulu Başkanlığını üstlendi. 2017 yılında Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı'nı kurdu. Başkanı olduğu takım, ilk yılında Süper Lig'e çıktı.

Hüseyin Yücel, 2018-2019 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve As Başkanlık görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babası olan Hüseyin Yücel, İngilizce ve Fransızca biliyor.

Kaynak: Haberler.com

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