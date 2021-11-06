Hüseyin Turan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Hüseyin Turan kimdir, şarkıları neler?

Hüseyin Turan şarkıları ve albümleri merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler konuğu olan Hüseyin Turan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli? İşte tüm bilgiler...

HÜSEYİN TURAN KİMDİR?

Hüseyin Turan (d. 1967, Beykonak, Tercan, Erzincan), Türk müzisyendir.

Hüseyin Turan doğum tarihi : 1967

Hüseyin Turan kaç yaşında : 54 yaşında

Hüseyin Turan nereli : Erzincan

Hüseyin Turan mesleği ne : Müzisyen

HÜSEYİN TURAN HAYATI VE KARİYERİ

Erzincan iliniin Tercan'a bağlı Beykonak köyünde sekiz kardeşin beşinci olarak dünyaya gelen Hüseyin Turan, ilkokul ikiye kadar yaşamını burada sürdürdü. İlkokul ikiye geldiğinde ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşti. Lise yıllarında bağlamayla tanıştı. Bağlamayla birlikte halk oyunlarına ilgi duydu ve bu alanda eğitim aldı. Katıldığı halk oyunları yarışmalarında üç Türkiye Birinciliği ve bir Dünya Birinciliği elde etti. 1985'te Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe Bölümü'ne girdi. Üç sene burada öğrenim gördü, ardından Ege Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'ne geçti. Tarz olarak Türk halk müziğini seçip müzikal yaşamına üniversite yıllarında ağırlık verdi, bu yıllarda gitar çalmayı da öğrendi.

Konservatuvardan önce düğünlerde çalan bir grupta söyleyen Turan, konservatuvar okurken bir grup arkadaşıyla birlikte Grup Laçin'i kurdu; ancak okul bittikten sonra gruptan ayrıldı ve İstanbul'a taşındı. 1998'de ilk solo albümü Hüseyin Turan'ı yayınladı. Bu albümün ardından Aklıma Düştü Gözlerin, Turna Sesi, Hoş Geldin, Kilit, Adı Karanfil, Leyla Nefesi, "Süveyda", "Ki" albümlerini yayınlayan sanatçının son albümü YAAli/ Ehl-i Deyişler, Doğaç Müzik etiketiyle 3 Şubat 2017'de yayınlandı.

DİSKOGRAFİ

Stüdyo albümleri:

Hüseyin Turan (1997)

Aklıma Düştü Gözlerin (2000)

Turna Sesi (2002)

Hoş Geldin (2004)

Kilit (2005)

Adı Karanfil (2007)

Leyla Nefesi (2010)

Dolu (2012)

Süveyda (2014)

Ki (2016)

YAAli/ Ehl-i Deyişler (2017)

EP'leri:

Gerek (2020)

Video Klipleri:

Kirvem (1998)

Karahisar Kalesi (1998)

Gelmedin (2002)

Beyaz Giyme (2002)

Merdo (2002)

Gitme (2004)

Alaydım Elin Elime (2005)

Söyleyemedim (2005)

Sendeki Kaşlar (2005)

Al Yeşil Dökün Anneler (2005)

Gönül (2007)

Acayip Hayvanlara Benziyirsen (2007)

Hava Bulanıyor (2012)

Edremit'in Gelini (2013)

Harman Yeri (2014)

Kanlım Olursun (2015)

Söyleyemedim (2016)

Kerbela (2017)

ALDIĞI ÖDÜLLER

2006 - 12. Kral TV Video Müzik Ödülleri - Türk Halk Müziği Erkek Sanatçı

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet