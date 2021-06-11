Hüseyin Turan kimdir? Hüseyin Turan kaç yaşında, nereli? Hüseyin Turan biyografisi!

Türküleri ve sesi ile sevilen şarkıcı Hüseyin Turan Star TV'de yayımlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının konukları arasında yer alıyor. Peki, Hüseyin Turan kimdir, kaç yaşında? Hüseyin Turan mesleği nedir? Hüseyin Turan hayatı ve biyografisi nedir?

Türküleri ve sesi ile sevilen şarkıcıHüseyin TuranStar TV'de yayımlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının konukları arasında yer alıyor. Peki, Hüseyin Turan kimdir, kaç yaşında? Hüseyin Turan mesleği nedir? Hüseyin Turan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

HÜSEYİN TURAN KİMDİR?

Erzincan'ın Tercan'a bağlı Beykonak köyünde sekiz kardeşin beşincisi olarak dünyaya gelen Hüseyin Turan, ilkokul ikinci sınıfa kadar yaşamını buradasürdürdü. Ardından ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşti. Lise yıllarında bağlamayla tanıştı. Bağlamayla birlikte halk oyunlarına da ilgi duydu ve bu alanda eğitim aldı.

Ege Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi'yle birlikte katıldığı Üniversiteler Arası Halk Oyunları Yarışmaları'nda üç Türkiye Birinciliği ve Ege Üniversitesi Türk Halk Oyunları Bölümü'yle birlikte katıldığı, Polonya'nın Zakopane kentinde düzenlenen yarışmada da Dünya Birinciliği elde etti.

1985'te Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü'ne girdi. Üç sene burada öğrenim gördü, ardından Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuar'ını kazandı. Müzikal yaşamına üniversite yıllarında ağırlık verdi. Konservatuardan önce düğünlerde çalan bir grubun solisti olan Turan, konservatuar okurken bir grup arkadaşıyla birlikte Grup Laçin'i kurdu; Grubun 1995 yılında Barış Müzik'ten yayınlanan "Türkü'den Sevgiye" ve 1996 yılında Duygu Müzik'ten yayınlanan "Doğaçlama Yürek" albümlerinde tar, bağlama ve solist olarak yer aldı. Daha sonra gruptan ayrıldı ve 1996 yılında İstanbul'a taşındı.

1997'de ilk solo albümü Hüseyin Turan'ı, 2000 yılında ikinci albümü Aklıma Düştü Gözlerin'i Bay Müzik'ten yayınladı. Bu albümlerin ardından 2002 yılında Turna Sesi, 2004 yılında Hoş Geldin, 2005 yılında Kilit, 2007 yılında Adı Karanfil, 2010 yılında Leyla Nefesi albümlerini Seyhan Müzik etiketiyle yayınlayan sanatçının 2012 yılında yayınlanan albümü "Dolu" 2014'de yayınlanan albümü "Süveyda" 2016 yılında yayınlanan 20. Yıl Özel Albümü "Ki" ve 2017 yılında yayınlanan, deyişlerden oluşan "YAAli/ Ehl-i Deyişler" albümünü kendi kurduğu firması Doğaç Müzik etiketiyle yayınlandı.

2010 yılında Trt Müzik kanalında, canlı yayında konuklarını ağırladığı, canlı performansların yer aldığı Karanfil adlı programı hazırlayıp sundu. 2013 yılında Trt Türk kanalında, repertuarı izleyicilerin belirlediği Dilek Ağacı adlı programını Emel Taşçıoğlu ile birlikte hazırlayıp sundu.

Onur Ünlü'nün senaryosunu yazdığı, yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği 2014 yapımı, polisiye komedi türünde sinema filmi İtirazım Var'da küçük bir rol aldı, ayrıca filmde Eşrefoğlu Al Haberi ve Ah Bana Bana adlı türküleri seslendirdi.

2015 yılında Karnaval Medya Grubu bünyesindeki Halk Müziği radyosu Gönül'de, usta yorumcuların konuk olarak ağırlandığı ve canlı performansların yer aldığı "Hüseyin Turan ile Gönülden" adlı programını Çetin Erker ile birlikte hazırlayıp sundu.

Evli ve Leyla İzmir adında bir kız çocuğu babasıdır.

DİSKOGRAFİ

Stüdyo albümleri

• Hüseyin Turan (1997)

• Aklıma Düştü Gözlerin (2000)

• Turna Sesi (2002)

• Hoş Geldin (2004)

• Kilit (2005)

• Adı Karanfil (2007)

• Leyla Nefesi (2010)

• Dolu (2012)

• Süveyda (2014)

• Ki (2016)

• YAAli/ Ehl-i Deyişler (2017)

EP'leri

• Gerek (2020)

Video Klipleri

• Kirvem (1998)

• Karahisar Kalesi (1998)

• Gelmedin (2002)

• Beyaz Giyme (2002)

• Merdo (2002)

• Gitme (2004)

• Alaydım Elin Elime (2005)

• Söyleyemedim (2005)

• Sendeki Kaşlar (2005)

• Al Yeşil Dökün Anneler (2005)

• Gönül (2007)

• Acayip Hayvanlara Benziyirsen (2007)

• Hava Bulanıyor (2012)

• Edremit'in Gelini (2013)

• Harman Yeri (2014)

• Kanlım Olursun (2015)

• Söyleyemedim (2016)

• Kerbela (2017)

Ödülleri

• * 2006 - 12. Kral TV Video Müzik Ödülleri - Türk Halk Müziği Erkek Sanatçı