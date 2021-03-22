Hüseyin Toros: İstanbul'da çamur yağmurunun sebebi; Afrika çöl tozu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hüseyin Toros: İstanbul'da çamur yağmurunun sebebi; Afrika çöl tozu

22.03.2021 14:30 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:43
Hüseyin Toros: İstanbul'da çamur yağmurunun sebebi; Afrika çöl tozu

İSTANBUL'da gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı.

İSTANBUL'da gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah saatlerinde araçlarını çamur kaplı gören sürücüler, oto yıkamacıların yolunu tuttu. Sabah araç sahiplerini şaşırtan görüntünün sebebini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros Afrika'dan gelen çöl tozları olduğunu söyledi.

Gece saatlerinde etkili olan yağış sabah saatlerinde vatandaşları şaşırttı. Araçlarının üzeri çamurla kaplanan sürücüler sabah saatlerinde ilk iş oto yıkamacıların yolunu tuttu. Çamur yağmurunun sebebini açıklayan Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Ülkemizin batısında alçak basınç merkezi var. Alçak basıncın özelliği saatin ters yönünde hareket eder. Yani Afrika'dan almış olduğu tozu ülkemize getirir. Türkiye atmosferinde Salı günü de etkili olacak. Salı gününden itibaren rüzgar yön değiştireceği için yavaş yavaş kuzey batı kesiminden başlayarak çöl tozları ülkemizi terk edecek" dedi.

Prof. Dr. Toros, sağlık açısından herhangi bir tehlikesinin olmadığını belirterek, "Yağışla beraber havadaki çöl tozunu araçların ve parlak yüzeylerin üzerinde izlerini görebiliyoruz. Yağmur buluttan aşağı doğru harekete ederken havada ne varsa alarak aşağı doğru getiriyor. Dolayısıyla havada bol miktarda toz olduğu için tozu alarak iniyor ve araçların üzerinde çamura neden oluyor" diye konuştu.

"SOĞUK HAVA ETKİSİNDE KALACAĞIZ"Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının Çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının yaşanacağı uyarısını değerlendiren Prof. Dr. Toros, "Sistem doğuya doğru hareket ediyor. Yarın itibarıyla güneye doğru hareket ettikçe sistem üzerimizden geçtikten sonra güneyli hava değil, kuzeyli hava almaya başlayacağız. Kuzeyli hava soğuk hava getirecek. Soğuk hava etkisinde kalacağız. Sıcak yerini soğuğa bırakacak. Soğuğun çok olduğu yerlerde, yüksek kesimlerde yağış kendini kar olarak gösterecektir. Bahar ayları sıcak ve soğuk havanın farkı fazla olduğu için yağışlardaki hareket çok fazla olacağı için kuvvetli düşey gelişimli yağışlar meydana gelir. Dolayısıyla mahalli olarak yer yer kendini çok hissettirebilir. MGM'yi takip etmekte fayda var" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Hüseyin Toros: İstanbul'da çamur yağmurunun sebebi; Afrika çöl tozu
Hüseyin Toros: İstanbul'da çamur yağmurunun sebebi; Afrika çöl tozu
Hüseyin Toros: İstanbul'da çamur yağmurunun sebebi; Afrika çöl tozu
Hüseyin Toros: İstanbul'da çamur yağmurunun sebebi; Afrika çöl tozu
Hüseyin Toros: İstanbul'da çamur yağmurunun sebebi; Afrika çöl tozu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Şeyma Subaşı Rasim Öztekin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Sergen Yalçın Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hüseyin Toros: İstanbul'da çamur yağmurunun sebebi; Afrika çöl tozu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 14:45:19. #1.16#
title