Hüseyin Kök'e ne oldu? Hüseyin Kök bulundu mu? Kastamonu'da kaybolan Hüseyin Kök nerede?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Hüseyin Kök'ün kaybı ele alınıyor. Ülkemizde gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan 69 yaşındaki Hüseyin Kök Kastamonu'da kayboldu. Müge Anlı Hüseyin Kök kimdir, nerede? Hüseyin Kök ne oldu, kaçırıldı mı? Sorularının yanıtları aratılan başlıklar arasında ye alıyor.