Hüseyin Kök'e ne oldu? Hüseyin Kök bulundu mu? Kastamonu'da kaybolan Hüseyin Kök nerede?
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Hüseyin Kök'e ne oldu? Hüseyin Kök bulundu mu? Kastamonu'da kaybolan Hüseyin Kök nerede?

Hüseyin Kök'e ne oldu? Hüseyin Kök bulundu mu? Kastamonu'da kaybolan Hüseyin Kök nerede?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Hüseyin Kök'ün kaybı ele alınıyor. Ülkemizde gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan 69 yaşındaki Hüseyin Kök Kastamonu'da kayboldu. Müge Anlı Hüseyin Kök kimdir, nerede? Hüseyin Kök ne oldu, kaçırıldı mı? Sorularının yanıtları aratılan başlıklar arasında ye alıyor.

Hüseyin Kök bulundu mu? Hüseyin Kök'e ne oldu? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

HÜSEYİN KÖK'E NE OLDU?

69 yaşındaki Hüseyin Kök'e 2 haftadır ulaşılamıyor. Kastamonu'da yaşayan Hüseyin Kök'ü aramak için yeğeni Fatma Durmuş canlı yayına katıldı.

Hüseyin Kök Kastamonu ilinin Küre'ye bağlı Güllüce ilçesinde kayboldu. İddiaların odağındaki isimlerden de açıklamalar geliyor.

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Hüseyin Kök'e ne oldu? Hüseyin Kök bulundu mu? Kastamonu'da kaybolan Hüseyin Kök nerede? - Haberler
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