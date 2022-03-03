Hüseyin Elmalıpınar öldü mü? Kutsal Damacana, Kolpaçino oyuncusu Hüseyin Elmalıpınar neden öldü? - Haberler

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Hüseyin Elmalıpınar öldü mü? Kutsal Damacana, Kolpaçino oyuncusu Hüseyin Elmalıpınar neden öldü?

Haberler.com - Gündem
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Hüseyin Elmalıpınar öldü mü? Kutsal Damacana, Kolpaçino oyuncusu Hüseyin Elmalıpınar neden öldü?

Kutsal Damacana, Kolpaçino, Düğün Dernek gibi yapımlarda rol alan, Türk sinemasında mafya babası rolleriyle bilinen Hüseyin Elmalıpınar öldü mü? Kutsal Damacana, Kolpaçino oyuncusu Hüseyin Elmalıpınar neden öldü?

Hüseyin Elmalıpınar öldü mü sorusunun yanıtı merak ediliyor. İlk olarak Çiçek Taksi dizisi ile ekranlarda yer alan Hüseyin Elmalıpınar neden öldü?

HÜSEYİN ELMALIPINAR ÖLDÜ MÜ?

Bu zamana kadar yer aldığı birçok dizi ve film projesindeki başarılarıyla adında söz ettiren 51 yaşındaki sevilen oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, Şişli Feriköy mahallesinde yürürken kalp krizi geçirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 51 yaşındaki oyuncu, saat 12.00'de hayatını kaybetti.

HÜSEYİN ELMALIPINAR KİMDİR?

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