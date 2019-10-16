Hüseyin bebeğin ölümünde 4 hastaneye inceleme

16.10.2019 15:45

Adana Sağlık Müdürlüğü, 2,5 aylık bebeğin götürüldüğü 4. hastanede teşhis konulduktan sonra hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme başlattı.

Adana'da doğduktan 25 gün sonra rahatsızlanan ancak götürüldüğü 3 hastanede teşhis konulamayan Tuğba-Emre Sarıgül çiftinin 2,5 aylık bebeği Hüseyin, 4. hastanede menenjit teşhisi konulduktan sonra hayatını kaybetti. Hüseyin bebeğin K vitamini aşısı yapılmadığı için öldüğünün iddia edilmesi üzerine ailenin şikayetiyle savcılık soruşturma başlattı.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü de Hüseyin bebeğin ölümüyle ilgili, ihmali olduğu öne sürülen 2 kamu, 1 üniversite hastanesiyle bir tıp merkezi hakkında inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA