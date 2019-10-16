Hüseyin bebeğin ölümünde 4 hastaneye inceleme
Adana Sağlık Müdürlüğü, 2,5 aylık bebeğin götürüldüğü 4. hastanede teşhis konulduktan sonra hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme başlattı.
Adana Sağlık Müdürlüğü, 2,5 aylık bebeğin götürüldüğü 4. hastanede teşhis konulduktan sonra hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme başlattı.
Adana'da doğduktan 25 gün sonra rahatsızlanan ancak götürüldüğü 3 hastanede teşhis konulamayan Tuğba-Emre Sarıgül çiftinin 2,5 aylık bebeği Hüseyin, 4. hastanede menenjit teşhisi konulduktan sonra hayatını kaybetti. Hüseyin bebeğin K vitamini aşısı yapılmadığı için öldüğünün iddia edilmesi üzerine ailenin şikayetiyle savcılık soruşturma başlattı.
Adana İl Sağlık Müdürlüğü de Hüseyin bebeğin ölümüyle ilgili, ihmali olduğu öne sürülen 2 kamu, 1 üniversite hastanesiyle bir tıp merkezi hakkında inceleme başlattı.
(İHA)