Hüseyin Avni Sipahi kimdir, nerelidir?

07.09.2019 12:10

Ahmet Davutoğlu, 23 Ağustos'ta Sakarya'da yaptığı 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri ile ilgili konuşmada, '' Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Bizi bugün eleştirenler insan yüzüne çıkamazlar, açık söylüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Hüseyin Avni Sipahi TBMM'ye seslenerek, Davutoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. Hüseyin Avni Sipahi hangi partiden aday? İşte detaylar…

HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ KİMDİR?

Sipahi, 1999 yılında Anavatan Partisi'nden Çekmeköy, Taşdelen Belde Belediye başkanı oldu. 2009 yerel seçimlerinde Çekmeköy'de CHP'nin belediye başkan adayı olarak seçime girdi ve az farkla kaybetti. Daha sonra CHP'den belediye meclis üyesi olan Sipahi, 17-25 Aralık Operasyonu'nda gözaltına alınmıştı. Ardından CHP'den istifa ederek bağımsız olarak yoluna devam etti. Daha sonra İBB ve Beşiktaş Belediyesi bağımsız meclis üyeliğinden istifa etmişti.