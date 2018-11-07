Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Demirtaş ve Adnan Oktar'la Aynı Cezaevinde Kalacak
FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Edirne F Tipi Cezaevine konuldu. Mutlu, Edirne F Tipi Cezaevinde, Selahattin Demirtaş ve Adnan Oktar'la birlikte kalacak.
FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Edirne F Tipi Cezaevine konuldu. 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu,Edirne F Tipi Cezaevinde, Selahattin Demirtaş ve Adnan Oktar'la birlikte kalacak.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ, ADNAN OKTAR İLE AYNI CEZAEVİNDE
Fetullahçı terör örgütünün mülkiye yapılanması davasında yerel mahkemece "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Edirne'de cezaevine konuldu. Edirne F Tipi Cezaevine götürülen Mutlu, Selahattin Demirtaş ve Adnan Oktar'la birlikte kalacak.
EDİRNE F TİPİ CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ
Mutlu, Edirne Adliyesindeki işlemlerinin ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Edirne F Tipi Cezaevine teslim edildi.