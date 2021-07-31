HÜSEYİN AVNİ COŞ FATİH CAMİİ'NDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
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HÜSEYİN AVNİ COŞ FATİH CAMİİ'NDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede vefat eden eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un cenazesi yakınları tarafından alındı.

Kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede vefat eden eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un cenazesi yakınları tarafından alındı. Coş'un cenaze namazı Fatih Camii'nde kılınacak.

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Başakşehir'de yaşadığı evde kalp krizi geçirerek, Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Coş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vali Coş'un cenazesi bugün hayatını kaybettiği hastaneden kızı tarafından alındı. Fatih Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Coş, son yolculuğuna uğurlanacak

HÜSEYİN AVNİ COŞ FATİH CAMİİ'NDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
HÜSEYİN AVNİ COŞ FATİH CAMİİ'NDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
HÜSEYİN AVNİ COŞ FATİH CAMİİ'NDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
HÜSEYİN AVNİ COŞ FATİH CAMİİ'NDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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