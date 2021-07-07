Hüseyin Aşkın kimdir? Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Hüseyin Aşkın kaç yaşında, nereli?

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne atandı. Peki, Hüseyin Aşkın kimdir? Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Hüseyin Aşkın kaç yaşında, nereli?

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne atanan ve 2016 yılı kararname ile İzmir Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. Hüseyin Aşkın kimdir? Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Hüseyin Aşkın kaç yaşında, nereli?

HÜSEYİN AŞKIN KİMDİR?

1967 yılında Çankırı ili, Kurşunlu ilçesi, Hacımuslu Köyü'nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1986 yılında Polis Kolejinden, 1990 yılında Polis Akademisinden mezun oldu.

1990-1991 yılları arasında ABD'nin Minnesota Eyaletinde yabancı dil eğitimi aldı. Aynı tarihlerde asayiş hizmetleri konusunda Eyalet Polisiyle birlikte çalışmalar yaptı.

Komiser Yardımcılığında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğinde, Cinayet ve Gasp Büro Amirliklerinde ekip amiri olarak görev yaptı. Komiser rütbesinde Başbakanlık Koruma Müdürlüğü ve Esenboğa Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğünde çalıştı.

1994 yılında ABD'nin Georgia Eyaleti Federal Güvenlik Eğitim Merkezinde terörle mücadele ve özel operasyonlar konusunda programa katıldı.

1997-1998 yıllarında Hakkâri ili, Çukurca ilçesi, Hakantepe Sınır Jandarma Bölüğünde Yedek Subay Tim Komutanı ve Bölük Komutan Vekili olarak askerlik hizmetini tamamladı.

Başkomiser rütbesinde Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliklerinde büro amiri olarak görev yaptı.

2000 yılında Kanada Kraliyet Atlı Polis Teşkilatında önemli suçların soruşturulması konusunda çalışmalarda bulundu.

Emniyet Amirliği rütbesinde Ankara Emniyet Müdürlüğünde Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığında Toplumsal Olaylar Şube Müdür Vekili olarak çalıştı.

2002 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde "Polisin İmajı" konusunda yazdığı tezle yüksek lisans eğitimini tamamladı.

4. Sınıf ve 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbelerinde sırasıyla Emniyet Genel Müdürlüğünde Ulaştırma, İç Hizmetler, Fabrika ve Kademeler Şube Müdürü ve Malatya Emniyet Müdürlüğünde Eğitim Şube Müdürü olarak görev yaptı.

2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde, Yozgat ve Elmadağ Polis Meslek Yüksekokullarında öğretmen emniyet müdürü olarak çalıştı.

2009 yılında İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen proje yarışmasında "Polisin Hitap Tarzı" konulu çalışması en iyi proje seçildi.

2011 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı doktora çalışmalarını,2019 yılında "Bölücü Terörle Mücadelede Algı Yönetimi" konusunda yazdığı teziyle tamamladı.

2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ederek Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görevlendirildi.

26.10.2016 günlü kararname ile İzmir Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.