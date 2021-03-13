Hürriyet Gazetesi'nin emektar muhabiri Müfit Bekiroğlu hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hürriyet Gazetesi'nin emektar muhabiri Müfit Bekiroğlu hayatını kaybetti

13.03.2021 13:02 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:08
Hürriyet Gazetesi'nin emektar muhabiri Müfit Bekiroğlu hayatını kaybetti

MERSİN'de uzun yıllar Hürriyet Gazetesi muhabirliği yapan, çevresinde ve medya sektöründe 'Müfit Baba' olarak tanınan Müfit Bekiroğlu (83), hayatını kaybetti.

MERSİN'de uzun yıllar Hürriyet Gazetesi muhabirliği yapan, çevresinde ve medya sektöründe 'Müfit Baba' olarak tanınan Müfit Bekiroğlu (83), hayatını kaybetti. Bekiroğlu, bugün ikindide Toroslar ilçesinde toprağa verilecek.

Özel bir hastanede şubat ayından beri yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Müfit Bekiroğlu, gece geç saatlerde hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olan Müfit Bekiroğlu, uzun yıllar yaptığı Hürriyet Gazetesi muhabirliği döneminde birçok başarılı habere imza attı. Çevresinde ve medya sektöründe 'Müfit Baba' olarak tanınan Müfit Bekiroğlu, bugün ikindi namazından sonra merkez Toroslar ilçesindeki Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Pervin Buldan Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hülya Avşar Hakan Yılmaz Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan
Spor Mustafa Er Fatih Terim Ali Şansalan Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hürriyet Gazetesi'nin emektar muhabiri Müfit Bekiroğlu hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 13:08:52. #1.16#
title