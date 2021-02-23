Huri Sapan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Huri Sapan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Huri Sapan hayatı ve biyografisi nedir?

Huri Sapan kimdir? Huri Sapan hayatı ve biyografisi nedir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde...

HURİ SAPAN KİMDİR?

Batan Güneş, Nankör, Acı Gerçekler ve Hata adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Ayrıca Çatallı Köy, El Kapısı ve Acı Gerçekler filmlerinin şarkılarını seslendirmiştir.

1976 yılında Uzelli Müzik ile çıkan derleme bir albümde, Ferdi Tayfur ve Huri Sapan birlikte 6'şar şarkı seslendirmişlerdir.

Ayrıca İşte Huri Sapan ve Günler Geçerken isimli albümlere imzasını atan Türk Halk Müziği Sanatçısı, Sapan aslen Giresun'ludur.