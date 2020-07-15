Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
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Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü hurdaya dönen araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
15.07.2020 22:36 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:03

Manisa'nın Soma ilçesinde bir otomobil, kamyona çarptıktan sonra hurdaya döndü. Adeta preslenen araçtan hafif şekilde yaralanarak çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

KORKUNÇ KAZADAN SÜRÜCÜNÜN HAFİF YARALI ÇIKMASI HERKESİ SEVİNDİRDİ

Kaza, otoyolun Yırca Mahallesi mevkinde meydana geldi. F.S. yönetimindeki 17 GA 480 plakalı otomobil, 45 ACG 030 plakalı yol kenarındaki sulama kamyonuna çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü F.S. 112 Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araçtan sürücü F.S. hafif yaralı olarak kurtarılırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Hurdaya dönen otomobilden sağ kurtuldu
Hurdaya dönen otomobilden sağ kurtuldu

Kaynak: İHA

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