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Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu

Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tır ile çarpıştıktan sonra hurdaya dönen otomobildeki sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tır ile çarpıştıktan sonra hurdaya dönen otomobildeki sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Aslan Bayram idaresindeki 23 ABZ 614 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Turabi Altıntop idaresindeki 44 DB 389 plakalı tır ile çarpıştı. Meydana gelen kazada hurda yığınına dönen otomobilden yaralı olarak kurtulan sürücü Aslan Bayram kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu

Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu

Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Doğanşehir, Otomobil, Malatya, Bayram, 3. Sayfa, Haber

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