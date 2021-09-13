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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yöndeki tıra arkadan çarpması sonucu hurdaya döndü.

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yöndeki tıra arkadan çarpması sonucu hurdaya döndü. Araçta bulunan 2 kişi hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, 08.30 sıralarında Ereğli İlçesi Aksaray-Adana karayolu üzeri Zengen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kürşat S., idaresindeki 27 ABK 040 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Cami E., idaresindeki 34 C L J 835 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Kürşat S. ile babası Abdulkadir S., itfaiyenin yaptığı çalışmanın ardından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralı baba ve oğlu ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası tır sürücüsü Cami E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

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