Mucize Eseri Kurtuluş! Hurdaya Dönen Araçtan Burnu Bile Kanamadan Çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aracın kontrolünü kaybederek TIR'ın dorsesine çarpan Ömer Faruk A, hurdaya dönen araçtan tek bir çizik bile almadan kurtuldu.

ARACIN ÖN TARAFI TIR'IN ALTINDA KALDI

Kaza, Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Antalya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Ömer Faruk A. idaresindeki 07 S 8102 plakalı otomobil, Gültepe Kavşağı'nda bulunan ışıklarda bekleyen Remzi K. idaresindeki 50 FN 525 plakalı TIR'ın 50 AB 012 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön tarafı tırın altına girerken, dönen arka tarafı ise Fevzi K.'nin kullandığı 07 LGM 067 plakalı otomobile yandan çarptı.

UZUN TRAFİK KUYRUĞU OLUŞTU

Kazada, hurdaya dönen araçtan sürücü Ömer Faruk A. burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza sonucu tırın dorsesinde ve diğer otomobilde küçük çaplı maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluşurken, bölge trafik ekiplerinin bölgeye gelmesi ve araçların yol kenarına çekilmesiyle trafik rahatladı.