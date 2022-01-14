Hunga Ha'apai Adasındaki yanardağda patlamaTsunami ve asit yağmuru uyarısı - Haberler
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Hunga Ha'apai Adasındaki yanardağda patlamaTsunami ve asit yağmuru uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Hunga Ha'apai Adasındaki yanardağda patlama Tsunami ve asit yağmuru uyarısı Tonga'nın Hunga Ha'apai Adasındaki yanardağda patlama meydana gelirken, tsunami ve asit yağmuru uyarısı yapıldı.

- Hunga Ha'apai Adasındaki yanardağda patlama

Tsunami ve asit yağmuru uyarısı

NUKU'ALOFA - Tonga'nın Hunga Ha'apai Adasındaki yanardağda patlama meydana gelirken, tsunami ve asit yağmuru uyarısı yapıldı.

Ada ülkesi Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde yer alan Hunga Ha'apai Adasındaki yanardağda patlama meydana geldi. Yanardağ kül ve duman püskürtürken, Tonga Jeoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada Tongalılara kapalı alanda kalmaları ve dışarıda maske takmaları yönünde uyarı yapıldı. Tsunami uyarısı nedeniyle kamu kurumları kapatılırken, memurlara evlerine dönmeleri talimatı verildi. Yanardağın Aralık ayı sonlarında aralıklı olarak patladığını, ancak bugünkü patlamanın son patlamadan yaklaşık 7 kat daha güçlü olduğu ve büyümeye devam ettiği ifade edildi. Patlamanın ardından asit yağmuru meydana gelme ihtimalini de bulunduğu ifade belirtildi.

Tonga Meteoroloji Ofisinden yapılan açıklamaya göre patlamanın ardından 30 santimetreye kadar küçük tsunami dalgaları kaydedildi.

Hunga Ha'apai Adasındaki yanardağda patlamaTsunami ve asit yağmuru uyarısı

Hunga Ha'apai Adasındaki yanardağda patlamaTsunami ve asit yağmuru uyarısı

Hunga Ha'apai Adasındaki yanardağda patlamaTsunami ve asit yağmuru uyarısı

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