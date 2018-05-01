Hünerli Ellerden Muhteşem Sergi

Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Aile Merkezi kursiyerlerinin hazırladıkları el emeği göz nuru bir yıllık eserler, yıl sonu sergisinde görücüye çıktı.

Serginin açılışına Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve eşi Zeliha Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, meclis başkanvekili Erdal Ak, meclis üyeleri ve çok sayıda kursiyer katıldı. İğne oyası, şiş dantelden aliminyum rölyefe, ahşap boyamadan el nakışına kadar 13 branşta eğitim gören kursiyerlerin bir yıllık hummalı çalışması sonucu ortaya koyduğu eserler göz kamaştırdı.

Hayaller gerçekleşti

Unutulmaya yüz tutmuş motiflerle modern çizgilerin kadınların elinde hayat bulduğu sergiyi inceleyerek kursiyerlerle sohbet eden Akgül, "Aile merkezlerimiz, hanım kardeşlerimizin heyecanı oldu, umudu oldu, birçok kişi kurslarımıza gelerek hayallerini gerçekleştirdi. Aile Merkezlerimiz, Mamak'ta sanatsal becerilerin gelişmesine, hanım kardeşlerimizin belki de bugüne kadar fark edemedikleri yeteneklerinin ortaya çıkmasına vesile oldu. Bu yönüyle merkezlerimizde hizmet eden, gayret eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Kendime olan güvenim arttı"

Ahmet Yesevi Aile Merkezi'nde ahşap boyama kursuna giderek, sergi için bir yıldır özveriyle çalıştığını belirten kursiyerlerden Elif Uzun, "7 yıldır ahşap boyama kursuna gidiyorum. Daha önce de mefruşat kursuna geldim. Çok eğlenceli. Yeni arkadaşlarım oldu. Kendime olan güvenim arttı. Ciddi bir rahatsızlık geçirdim. Kurs bana terapi gibi geldi. Çok memnunum" ifadelerini kaydetti. - ANKARA