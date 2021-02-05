Hüner Coşkuner sevgilisi kim? Hüner Coşkuner evli mi? Hüner Coşkuner öldü mü? Hüner Coşkuner vasiyeti ne?

Yakalandığı ilik kanserinden dolayı hastaneye yatırılan ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Hüner Coşkuner sevgilisi kim? Hüner evli mi? Hüner Coşkuner öldü mü? Hüner Coşkuner vasiyeti ne?

Türk Sanat Müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Hüner Coşkuner merak ediliyor. İlik kanseri olan sanatçıyı, vatandaşı Hüner Coşkuner sevgilisi kim? Hüner evli mi? Hüner Coşkuner öldü mü? Hüner Coşkuner vasiyeti ne? soruyor.

HÜNER COŞKUNER SEVGİLİSİ KİM? HÜNER COŞKUNER EVLI MI?

Hüner Çoşkuner 17 yıl birlikte yaşadığı fakat evlilik teklifini kabul etmediği bir hayat arkadaşı vardı.

Hüner COŞKUNER ÖLDÜ MÜ?

İlik kanseri olduğu bilinen Hüner Coşkuner nefes darlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Hüner Coşkunerin ölümünün ardından sevdikleri taziye mesajları iletti.

HÜNER COŞKUNER VASİYETİ NE?

Hüner Coşkuner CNN Türk ekranlarında yayınlanan 'Burada Laf Çok' programında 'Küpesiz günüm yok. Aksesuarı ciddi anlamda çok severim. Küpe, bilezik, kolye. Vasiyetim var aileme, Allah gecinden versin yaşamak her şeye rağmen çok güzel, küpelerimle gömülmek isterim.' demişti.