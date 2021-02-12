Hümeyra - Kördüğüm şarkı sözleri! | Kırmızı Oda'da çalan şarkının adı nedir? Kırmızı Oda Ya Her Şeyim Ya Hiçim şarkı sözleri!

Bu akşam ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisinde, sahnede çalan müzik izleyiciler tarafından merak edildi! Peki, Kırmızı Oda'da çalan şarkının adı nedir? İşte, Hümeyra - Kördüğüm şarkı sözleri! Kırmızı Oda Ya Her Şeyim Ya Hiçim şarkı sözleri!

Bu akşam ekranlara gelen ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisinde, sahnede çalan müzik izleyiciler tarafından merak edildi! Peki, Kırmızı Oda'da çalan şarkının adı nedir?İşte, Hümeyra - Kördüğüm şarkı sözleri!Kırmızı Oda Ya Her Şeyim Ya Hiçim şarkı sözleri!

HÜMEYRA - KÖRDÜĞÜM ŞARKI SÖZLERİ!

Öyle uzak ki yerim

Uzakları aşıyor

Bütün özlediklerim

Benden ayrı yaşıyor

Öyle uzak ki yerim

Uzakları aşıyor

Bütün özlediklerim

Benden ayrı yaşıyor

Ya her şeyim ya hiçim

Sorma dünyam ne biçim

Bir kördüğüm ki içim

Çözdükçe dolaşıyor

Ya her şeyim ya hiçim

Sorma dünyam ne biçim

Bir kördüğüm ki içim

Çözdükçe dolaşıyor

Öyle uzak ki yerim

Uzakları aşıyor

Bütün özlediklerim

Benden ayrı yaşıyor

Öyle uzak ki yerim

Uzakları aşıyor

Bütün özlediklerim

Benden ayrı yaşıyor

Ya her şeyim ya hiçim

Sorma dünyam ne biçim

Bir kördüğüm ki içim

Çözdükçe dolaşıyor

Ya her şeyim ya hiçim

Sorma dünyam ne biçim

Bir kördüğüm ki içim

Çözdükçe dolaşıyor

Lal lal la la la la

La la la la la la la

La la li la la la la

La la la la lal lal la