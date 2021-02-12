Hümeyra - Kördüğüm şarkı sözleri! | Kırmızı Oda'da çalan şarkının adı nedir? Kırmızı Oda Ya Her Şeyim Ya Hiçim şarkı sözleri!
Bu akşam ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisinde, sahnede çalan müzik izleyiciler tarafından merak edildi! Peki, Kırmızı Oda'da çalan şarkının adı nedir? İşte, Hümeyra - Kördüğüm şarkı sözleri! Kırmızı Oda Ya Her Şeyim Ya Hiçim şarkı sözleri!
Bu akşam ekranlara gelen ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisinde, sahnede çalan müzik izleyiciler tarafından merak edildi! Peki, Kırmızı Oda'da çalan şarkının adı nedir?İşte, Hümeyra - Kördüğüm şarkı sözleri!Kırmızı Oda Ya Her Şeyim Ya Hiçim şarkı sözleri!
HÜMEYRA - KÖRDÜĞÜM ŞARKI SÖZLERİ!
Öyle uzak ki yerim
Uzakları aşıyor
Bütün özlediklerim
Benden ayrı yaşıyor
Öyle uzak ki yerim
Uzakları aşıyor
Bütün özlediklerim
Benden ayrı yaşıyor
Ya her şeyim ya hiçim
Sorma dünyam ne biçim
Bir kördüğüm ki içim
Çözdükçe dolaşıyor
Ya her şeyim ya hiçim
Sorma dünyam ne biçim
Bir kördüğüm ki içim
Çözdükçe dolaşıyor
Öyle uzak ki yerim
Uzakları aşıyor
Bütün özlediklerim
Benden ayrı yaşıyor
Öyle uzak ki yerim
Uzakları aşıyor
Bütün özlediklerim
Benden ayrı yaşıyor
Ya her şeyim ya hiçim
Sorma dünyam ne biçim
Bir kördüğüm ki içim
Çözdükçe dolaşıyor
Ya her şeyim ya hiçim
Sorma dünyam ne biçim
Bir kördüğüm ki içim
Çözdükçe dolaşıyor
Lal lal la la la la
La la la la la la la
La la li la la la la
La la la la lal lal la